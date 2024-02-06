На окупованій Запорізькій АЕС не вистачає половини персоналу, – МАГАТЕ

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зараз працює удвічі менше персоналу, ніж ця станція потребує.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час спільної пресконференції із міністром енергетики України Германом Галущенком, передає Укрінформ.

"Питання наявності достатньої кількості українського персоналу на майданчику ми підіймаємо уже давно. Порівнюючи з нормальною кількістю персоналу, що має бути на станції – це більше 10 тис., – зараз ми спостерігаємо суттєве скорочення, на половину", – сказав Гроссі.

За словами очільника МАГАТЕ, питання щодо працівників на Запорізькій АЕС є одним із головних питань, які він планує обговорити із керівництвом станції.

"Мова йде про висококваліфікованийі ліцензований персонал. Їх не можна просто забрати", – додав Галущенко.

Він наголосив, що ті, ким росіяни можуть замінити український персонал, не мають ліцензії, що вплине на роботу ЗАЕС та ядерну та радіаційну безпеку.

Із 1 лютого до роботи на Запорізькій АЕС росіяни допускають лише співробітників, які мають громадянство РФ і підписали контракти з російською компанією.

До того повідомлялося, що найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС.