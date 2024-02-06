Соцмережа колишнього власника Twitter відкрила реєстрацію для всіх

Соціальна мережа Bluesky, яку створив колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі, відкривається для всіх бажаючих, таким чином відмовляючись від системи реєстрації лише за запрошеннями, що використовувалася раніше.

Як пише Bloomberg, соціальна мережа відкрилася для громадськості в лютому минулого року, і зараз вона нараховує 3 млн користувачів.

Раніше Bluesky дозволяла реєстрацію нових користувачів лише за допомогою коду запрошення, щоб забезпечити обробку трафіку технологією, що підтримує мережу.

Окрім введення відкритого доступу, гендиректорка Джей Грабер заявила, що в лютому цього року з'явиться Федерація Bluesky – центральна частина місії соцмережі, яка дозволить кожному створити власну соціальну мережу за допомогою технологічного АТ-протоколу Bluesky.

Ці різні мережі будуть сумісні, і користувачі однієї мережі зможуть бачити публікації людей з іншої або переходити між мережами, беручи з собою свій профіль і підписників. Кожна мережа також матиме свободу встановлювати власні правила щодо мовлення або створювати власні алгоритми для визначення того, який вміст бачать користувачі.

Ідея Bluesky виникла, коли Дорсі ще працював у Twitter, що тепер називається X, і була представлена як спосіб надати користувачам новий вид соціальної мережі, яка не контролюється жодною корпорацією чи організацією. У листопаді минулого року Bluesky розробляла AT-протокол, який мав дати користувачам можливість переміщувати як свої особисті дані, так і вміст з одного сервера персональних даних на інший.

Ця спільнота стала однією з головних альтернатив X, особливо для тих, хто розчарований власником Ілоном Маском. Дорсі покинув Twitter наприкінці 2021 року.