Fitch зберіг нейтральний прогноз для банківського сектору України

Банківський сектор України продемонстрував значну стійкість під час війни, чому сприяла підтримуюча грошово-кредитна політика та поблажливе регулювання.

Про це заявило міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що основні фактори кредитування для банків будуть достатньо стабільними у 2024 році, що визначає наш нейтральний прогноз щодо сектору", – сказано в повідомленні агентства.

Посилаючись на загальногалузеву оцінку стійкості Національного банку України, Fitch зазначає, що шість із семи українських банків, що рейтингуються, мають достатню капіталізацію, і лише державний "Укрексімбанк" потребує підтримки капіталу для задоволення своїх цільових вимог до коефіцієнта достатності капіталу.

"Тим не менш, ризики для капіталу залишаються високими через воєнний конфлікт і його вплив на банківський сектор та економіку в цілому. Довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті всіх українських банків, що мають рейтинг Fitch, становлять "CCC-", що на одну ступінь вищий за суверенний рейтинг", – йдеться в публікації.

Ситуація з достатністю капіталу державного "Укрексімбанку" (Київ) посилилася: наприкінці січня цей показник щодо регулятивного капіталу (Н2) становив 4,2% (тоді як у квітні 2023 року – 5,93%), а основного капіталу (Н3) – 2,1% (раніше - 2,98%) він вимагає докапіталізації.

"Оцінка не виявила масштабних потреб сектора в рекапіталізації, і лише один із семи рейтингованих Fitch банків, "Укрексімбанк", потребує збільшення капіталу для виконання вимог до цільового коефіцієнта капіталу", – йдеться в повідомленні.

Fitch навів дані, що показники достатності капіталу Н2 та Н3 "Укрексімбанку" наприкінці січня були на рівні 4,2% та 2,1% відповідно за нормативів мінімум 10% та 7%. Банку необхідно покращити коефіцієнт достатності регулятивного капіталу до 14,2% до жовтня 2024 року та 21,3% – до квітня 2026 року, а основного капіталу – відповідно до 11,2% та 18,3%.

"Ми очікуємо, що прибутковість банків стане ключовим джерелом покращення капіталу і продовжить підтримувати капіталізацію у 2024 році. Однак прибутковість у 2024 році навряд чи буде такою ж високою, як у 2023 році, оскільки процентні ставки зараз набагато нижчі", – вважає агентство.

Агентство нагадало, що рекордна прибутковість минулого року допомогла сектору підвищити коефіцієнт достатності регулятивного капіталу до 21,1% на кінець 2023 року з 19,7% на кінець 2022 року.

Fitch додало, що податок на непередбачений прибуток банків, запроваджений у грудні 2023 року, уповільнить відновлення буферів капіталу, які були виснажені внаслідок формування великих резервів у 2022 році.

Поліпшення нормативів достатності капіталу також може сповільнитись, якщо НБУ почне скасовувати тимчасові заходи, які він запровадив для підтримки банків в умовах війни, хоча агентство очікує, що поетапна відмова буде поступовою.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 листопада 2023 року за розміром загальних активів "Укрексімбанк" посідав 3 місце (255,01 млрд грн) серед 63 банків, що діють у країні.