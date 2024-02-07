Через ракетну атаку частина Києва залишилася без світла, пошкоджено магістраль теплопостачання
Унаслідок ракетного обстрілу вранці 7 лютого у Києві було пошкоджено дві високовольтні лінії, унаслідок чого тисячі споживачів залишилися без світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Через падіння уламків від ранкової ракетної атаки зафіксовані пошкодження 2 високовольтних ліній", – йдеться у повідомленні.
За даними Міністерства енергетики, без світла залишилися майже 20 тисяч споживачів. Зокрема, є знеструмлення у Дніпровському та Деснянському районах столиці.
Енергетики вже працюють над поверненням світла. Упродовж трьох-чотирьох годин вони обіцяють заживити будинки за резервними джерелами живлення.
У ДТЕК прогнозують відновити нормальну роботу електромереж до кінця дня.
Крім того, у Київській міській держадміністрації повідомили про пошкодження магістралі теплопостачання на лівому березі міста.
Як відомо, унаслідок атаки на столицю уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі Києва. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах. Військовим вдалося уразити над столицею близько 20 ворожих ракет.
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