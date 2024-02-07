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Ворог пошкодив промисловий об’єкт у Дрогобичі

ракета

Унаслідок масованої ракетної атаки по Україні 7 лютого є влучання у Львівській області, зокрема у промисловий об’єкт у Дрогобичі.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

"Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці", – зазначив він.

Станом на зараз даних про постраждалих чи загиблих нема.

Також сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі.

Автор: 

промисловість (447) Львівська область (282)


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