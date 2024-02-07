Попит на автобуси в Україні у січні впав удвічі

Упродовж січня український автопарк поповнили 119 нових автобусів (включно з мікроавтобусами), що на 50% менше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Найчастіше у січні вперше реєстрували: Ataman – 35 штук, Citroen – 33, Etalon – 15, Temsa – 13, ZAZ – 11.

Нагадаємо, що упродовж 2023 року автопарк поповнили 2770 автобусів, що майже на третину більше, ніж у 2022 році. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону – 1069 (-10%).

Як повідомлялося, упродовж січня 2024 року в Україні реалізували близько 4,4 тис. нових легковиків, що на 47% більше, ніж торік.