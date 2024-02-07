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Новини
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Австрія відмовилась видати Україні ексголову Нацбанку Кирила Шевченка, – ЗМІ

шевченко

Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, якого у жовтні 2022 року НАБУ оголосило у розшук.

Як пише австрійське видання Der Standard, сам Шевченко, заявивши про політичне переслідування з боку Офісу президента, попросив політичного притулку в Австрії, передає Інтерфакс-Україна.

"Шевченко залишив Україну у вересні і незабаром після порушення кримінальної справи подав заяву про надання притулку в Австрії, де перебуває досі. Його місцезнаходження поки що не зміниться: австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію", – пишуть журналісти.

У коментарі виданню ексочільник НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ "класичним політичним переслідуванням". Він також наголосив, що в разі повернення в Україну йому не слід сподіватися на справедливий судовий процес з огляду на те, що всі клопотання його захисту – понад 50 заяв – були відхилені судом. НАБУ відмовилося від коментарів для австрійського видання.

У чому звинувачують Кирила Шевченка?

Як повідомлялося, у вересні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування за підозрою учасників злочинної організації на чолі з колишнім головою правління АБ "Укргазбанк" Кирилом Шевченком, яка упродовж 2014-2020 років незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.

За даними слідства, посадовці "Укргазбанку" у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств. Насправді ж, посередники жодних клієнтів не залучали, бо клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" за власною ініціативою. Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, виплачував "посередникам" винагороду, яку привласнювало керівництво банку.

Керівником злочинної організації та організатором схеми слідчі вважають першого заступника голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка, який невдовзі його очолив за рішенням уряду, а згодом був призначений головою правління НБУ.

Нагадаємо, НАБУ повідомило Шевченку про підозру 6 жовтня 2022 року. Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям, і терміново виїхав за кордон нібито на лікування. Наразі він переховується від слідства у Відні.

Кирило Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

На початку грудня минулого року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Шевченка у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

Австрія (321) екстрадиція (51) Шевченко Кирило (153)


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Топ коментарі
+9
гений кадровой политики
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07.02.2024 14:43
+8
Ще один урод якого призначив янелох до державного корита. І хто за це відпвість хто поверне державі гроші яки він вкрав і дякуючи буратіно коломойского. Алё де там 73% недоумків чому нема галасу свінарчук зеленського обікрав державу під час війни і від них тиша. Що коломойский з мосійчук зі своеї кастрюлі не дав команду тявкать ?
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07.02.2024 13:49
+6
Оцю падлюку крадія призначив зеленський, оцю падлюку зрадника Баканова, Наумова, Кулініча,Деркача теж призначав недоумок зеленський, оцю падлюку крадія на велике крадівництво кирила тимошенко призначав теж недоумок зеленський тепер оце недоумковате опудоло своїми брудними руками лізе в призначення командувача не пора лі йому вказати на парашу де його місце насправді в цьому житті
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07.02.2024 15:55
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Він їм самим потрібен...
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07.02.2024 13:41 Відповісти
Ще один урод якого призначив янелох до державного корита. І хто за це відпвість хто поверне державі гроші яки він вкрав і дякуючи буратіно коломойского. Алё де там 73% недоумків чому нема галасу свінарчук зеленського обікрав державу під час війни і від них тиша. Що коломойский з мосійчук зі своеї кастрюлі не дав команду тявкать ?
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07.02.2024 13:49 Відповісти
рабочие роты зеледента ..заслуженный железнодорожник.. лещенко и масейчук-каломойская очень заняты -- они в своих ютубаналах получили ко-манду из опы мочить ПОРОХА каждый день . кто там недалеко от этих истот дайте им хлорки рабочие роты пусть прополощут сильно зеленое лайно воняет
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08.02.2024 06:26 Відповісти
Купив Кирюша австрійців...
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07.02.2024 14:13 Відповісти
нашо сразу "купив"? професійні адвокати попрацювали та і все.
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08.02.2024 10:59 Відповісти
гений кадровой политики
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07.02.2024 14:43 Відповісти
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07.02.2024 14:44 Відповісти
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07.02.2024 14:47 Відповісти
********
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07.02.2024 15:56 Відповісти
Все поставлено на потік.
Грабунок мудрого наріТу.
Відставка.
Виїзд з України.
Кримінальне провадження.
Безбідне життя на Заході.
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07.02.2024 14:54 Відповісти
одна надія на укрмоссад
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07.02.2024 17:18 Відповісти
xіба шо ти його зробиш
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08.02.2024 11:01 Відповісти
так з країни не випускають
а Тиса же холодна 😁
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08.02.2024 15:35 Відповісти
"Шевченко залишив Україну у вересні ...". Позвольте , а как же он спокойно покинул Украину , если ему еще нет 60 лет ? Ау, Военный Вождь , проясни ситуацию в очередном видосике !
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07.02.2024 15:22 Відповісти
4 жовтня 2022 року
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07.02.2024 15:32 Відповісти
Ну і?
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07.02.2024 19:40 Відповісти
По дипломатическому паспорту он выеxал. Как глава Нацбанка. Но подался на беженство уже по гражданскому паспорту
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08.02.2024 10:51 Відповісти
..но выеxал в служебную командировку в Польшу, а оказался в Австрии, где резко оказался тяжело больной и лег на больничку
семью вывез за несколько месяцев до того
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08.02.2024 11:00 Відповісти
Оцю падлюку крадія призначив зеленський, оцю падлюку зрадника Баканова, Наумова, Кулініча,Деркача теж призначав недоумок зеленський, оцю падлюку крадія на велике крадівництво кирила тимошенко призначав теж недоумок зеленський тепер оце недоумковате опудоло своїми брудними руками лізе в призначення командувача не пора лі йому вказати на парашу де його місце насправді в цьому житті
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07.02.2024 15:55 Відповісти
Этот кадр от Николая Филолога ( Азирова). В Газбанке он "трудился" по поручению Азирова и отстегивал лично ему и его семье.
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07.02.2024 16:29 Відповісти
австрійці то знатні куколди підкацапники
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07.02.2024 17:19 Відповісти
Хто краде вагонами той живе)) Нічого не змінилося з лихих 90-х)
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07.02.2024 18:08 Відповісти
Яке політичне, коли він ставленик Зеленського? Австрійці усіх багатих злочинців покривають?
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07.02.2024 19:43 Відповісти
Ага. Наші"Правоохоронці" вже давно наловчилися таким чином оформлювати запити на видачу ,щоб такі запити не признавала ні одна правова держава. Такі Віртуози - для української публіки документ ніби справжній , а для європейських правників - нечинний , що немає необхідних юридичних доводів. Тут є - там нема. По дорозі зникають. Постійно. Бо кому ж тут Шевченко потрібен ? Знає забагато , та й відпочинок заслужив перед ким треба.
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07.02.2024 20:08 Відповісти
Ех...Як прикро.Не встигли буквально на два дні.Ай,яй,яй...Якби ж хто знав,що він захворіє 4 жовтня і одразу помчить до лікаря,то все було б зовсім по іншому.
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07.02.2024 22:50 Відповісти
Ну, тепер Фірташку хоч буде з ким " в картишки пошлепать". Якби щє Бєня приєднався, то й "пульку можно было б расписать". На троих !
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08.02.2024 00:28 Відповісти
То что ему инкриминируют - там чистый криминалный сxематоз!
Через сеть ФОП-ов "агентов" выводили бабло из банков. Как комиссионные по привлечению клиентов.
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08.02.2024 10:53 Відповісти
...при этом клиенты банка не знали что иx оказуется привлекли какие то агенты ФОП-ы
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08.02.2024 10:55 Відповісти

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