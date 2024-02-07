Австрія відмовилась видати Україні ексголову Нацбанку Кирила Шевченка, – ЗМІ

Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, якого у жовтні 2022 року НАБУ оголосило у розшук.

Як пише австрійське видання Der Standard, сам Шевченко, заявивши про політичне переслідування з боку Офісу президента, попросив політичного притулку в Австрії, передає Інтерфакс-Україна.



"Шевченко залишив Україну у вересні і незабаром після порушення кримінальної справи подав заяву про надання притулку в Австрії, де перебуває досі. Його місцезнаходження поки що не зміниться: австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію", – пишуть журналісти.



У коментарі виданню ексочільник НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ "класичним політичним переслідуванням". Він також наголосив, що в разі повернення в Україну йому не слід сподіватися на справедливий судовий процес з огляду на те, що всі клопотання його захисту – понад 50 заяв – були відхилені судом. НАБУ відмовилося від коментарів для австрійського видання.

У чому звинувачують Кирила Шевченка?

Як повідомлялося, у вересні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування за підозрою учасників злочинної організації на чолі з колишнім головою правління АБ "Укргазбанк" Кирилом Шевченком, яка упродовж 2014-2020 років незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.

За даними слідства, посадовці "Укргазбанку" у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств. Насправді ж, посередники жодних клієнтів не залучали, бо клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" за власною ініціативою. Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, виплачував "посередникам" винагороду, яку привласнювало керівництво банку.

Керівником злочинної організації та організатором схеми слідчі вважають першого заступника голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка, який невдовзі його очолив за рішенням уряду, а згодом був призначений головою правління НБУ.

Нагадаємо, НАБУ повідомило Шевченку про підозру 6 жовтня 2022 року. Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям, і терміново виїхав за кордон нібито на лікування. Наразі він переховується від слідства у Відні.

Кирило Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

На початку грудня минулого року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Шевченка у вигляді тримання під вартою.