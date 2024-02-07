Ворог пошкодив два газопроводи у Миколаєві

Уранці, 7 лютого, внаслідок ракетної атаки ворога було пошкоджено два газопроводи у Миколаєві.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

Зазначається, що аварійно-диспетчерські бригади Газмережі одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків.

Унаслідок обстрілу загинув електромонтер компанії Леонід Глове.

Як відомо, у ніч та зранку 7 лютого росіяни здійснили масовану атаку на Україну. По країні було запущено 64 засоби повітряного нападу, серед яких були крилаті ракети та безпілотники. Українським військовим вдалося знищити 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; три крилаті ракети "Калібр"; та 15 "шахедів".