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Ворог пошкодив два газопроводи у Миколаєві

обстріл,миколаїв

Уранці, 7 лютого, внаслідок ракетної атаки ворога було пошкоджено два газопроводи у Миколаєві.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

Зазначається, що аварійно-диспетчерські бригади Газмережі одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків.

Унаслідок обстрілу загинув електромонтер компанії Леонід Глове.

Як відомо, у ніч та зранку 7 лютого росіяни здійснили масовану атаку на Україну. По країні було запущено 64 засоби повітряного нападу, серед яких були крилаті ракети та безпілотники. Українським військовим вдалося знищити 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; три крилаті ракети "Калібр"; та 15 "шахедів".

Автор: 

газ (7925) Нафтогаз (3310) Миколаїв (325)


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