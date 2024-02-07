Ворог пошкодив два газопроводи у Миколаєві
Уранці, 7 лютого, внаслідок ракетної атаки ворога було пошкоджено два газопроводи у Миколаєві.
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".
Зазначається, що аварійно-диспетчерські бригади Газмережі одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків.
Унаслідок обстрілу загинув електромонтер компанії Леонід Глове.
Як відомо, у ніч та зранку 7 лютого росіяни здійснили масовану атаку на Україну. По країні було запущено 64 засоби повітряного нападу, серед яких були крилаті ракети та безпілотники. Українським військовим вдалося знищити 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; три крилаті ракети "Калібр"; та 15 "шахедів".
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