Швеція завершила розслідування підриву російських газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", не дійшовши чітких висновків щодо причетних осіб.

Як пояснили у шведській прокуратурі, попереднє розслідування було припинено, оскільки ніщо не вказує на те, що в нападі була задіяна Швеція або її громадяни, передає Bloomberg.



Зазначається, що слідчі дійшли висновку, що шведська влада не має юрисдикції над цією справою і не може продовжувати подальше розслідування.

Як наголосив прокурор Матс Люнгквіст, який очолював розслідування у Швеції, його відомство тісно співпрацювало з попереднім розслідуванням, яке проводять у Німеччини.

"У межах цієї співпраці ми передали матеріал, який може бути використаний як докази у німецькому розслідуванні", – додав він.

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Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".