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Російські хакери атакували сайт Міносвіти, він не працює

хакер

Сайт Міністерства та науки був атакований російськими хакерами.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти у Facebook.

"Працюємо над розв'язанням проблеми. Про відновлення роботи сайту повідомимо", – зазначили у міністерстві.

Раныше про атаку на сайт повідомляло Міністерство з питань аграрної політики та продовольства. 

Як повідомлялося, 25 січня відбулася кібератака на дата-центр "Парковий", що стало причиною перебоїв у функціонуванні сервісів цілої низки державних компаній.

Зокрема, не працювали колцентр та низка сайтів компаній групи "Нафтогаз України", були недоступні низка послуг "Укрпошти" та "Укрзалізниці", про збій у роботі сайту повідомила "Укртрансбезпека", також тимчасово не працювала ситема "Шлях", яку використовують для виїзду чоловіків за кордон.

Пізніше у "Парковому" повідомили про локалізацію загрози та повернення мережевої інфраструктури до штатного режиму роботи після кібератаки.

Автор: 

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