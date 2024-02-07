Новий законопроєкт про мобілізацію пройшов Комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив новий законопроєкт про посилення мобілізації та рекомендував ухвалити його у першому читанні.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Комітет ВРУ з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації №10449. Відповідно відхилити всі альтернативні", – написав депутат.

Він додав, що Верховна рада розгляне його сьогодні після 13:00.

Як повідомлялося, 30 січня Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. Він зареєстрований у Верховній Раді під №10449 і має замінити попередній урядовий законопроєкт №10378, який на початку січня довелося відкликати через гостру критику, яка лунала навіть від депутатів провладної фракції "Слуга народу".

Втім, низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію