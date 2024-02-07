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Рада звільнила очільницю Мінветеранів Лапутіну

лапутіна

Верховна Рада підтримала відставку міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосувало 302 нардепи.

Крім того, профільний Комітет ВР з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства.

"Усі виступаючі, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра. Сама, вже ексміністр, навіть не прийшла на звіт", – додав Железняк.

Як повідомлялося, 5 лютого міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку. Вона очолювала Міністерство у справах ветеранів з грудня 2020 року, до цього вона з 1992 року працювала на різних посадах у СБУ.

Автор: 

ВР (2865) відставка (203) Лапутіна Юлія (4)


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