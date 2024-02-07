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Новини
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Ще одна з найбільших в Україні ІТ-компаній купує фірму у США

ciklum

Глобальна аутсорсингова ІТ-компанія з українським корінням Ciklum оголосила про придбання американського розробника цифрових рішень Infogen.

Завдяки цій угоді Ciklum планує прискорити свій розвиток на ринку Північної Америки, посилити експертизу в розробці провідних цифрових продуктів, а також розширити свою географічну присутність, повідомляється у пресрелізі компанії.

Команда Infogen налічує понад 350 фахівців. Компанія спеціалізується на високих технологіях, зокрема застосуванні технологій віртуальної та доповненої реальності.

Ciklum була заснована 2002 року данцем Торбеном Майгаардом. Головним центром бізнесу та розробок компанії є Україна, у 2021 році вона входила до п'ятірки найбільших роботодавців у сфері ІТ.

У 2015 році контрольний пакет Ciklum придбав створений Джорджем Соросом Ukrainian Redevelopment Fund. Міноритарним акціонером компанії у 2019 році став інвестфонд Dragon Capital Томаша Фіали.

Наприкінці 2020 року стратегічним інвестором та мажоритарним акціонером Ciklum стала технологічна інвестиційна платформа Recognize Partners. Зараз у Ciklum працює понад 4000 фахівців по всьому світу, а штаб-квартира компанії знаходиться у Лондоні.

Як повідомлялося, у січні 2024 року ще одна з найбільших в Україні ІТ-компаній GlobalLogic Inc. (входить у Hitachi Group) купила спеціалізовану фірму з надання послуг вбудованої інженерії Mobiveil зі штаб-квартирою у США та офісами в Індії.

Автор: 

купівля (1326) США (4871) IT-індустрія (320) ІТ-індустрія (545)


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Топ коментарі
+8
коротко кажучи бізнес йде з України...
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07.02.2024 13:39
+4
Не мазохисты просто. Не всем нравится страдать.
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07.02.2024 14:56
+3
Завидуешь ? Люди просто хотят жить , умея зарабатывать в нормальной стране , а не хотят умирать за ЗЕ-РАЙХ с небритым фюрерком и "борманом" Ермаком , за что в 2019 году проголосовали безумные избиратели , насмотревшись по Хасид-ТВ квартальчиков-сериальчиков !
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07.02.2024 15:27
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О,а ви казали,грошей на зброю немає....
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07.02.2024 13:33 Відповісти
коротко кажучи бізнес йде з України...
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07.02.2024 13:39 Відповісти
звалює, хитрожопі завжди звалюють
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07.02.2024 14:00 Відповісти
Не мазохисты просто. Не всем нравится страдать.
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07.02.2024 14:56 Відповісти
Завидуешь ? Люди просто хотят жить , умея зарабатывать в нормальной стране , а не хотят умирать за ЗЕ-РАЙХ с небритым фюрерком и "борманом" Ермаком , за что в 2019 году проголосовали безумные избиратели , насмотревшись по Хасид-ТВ квартальчиков-сериальчиков !
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07.02.2024 15:27 Відповісти
Ні, мені й тут нормально. Моя дитина також скоро отримає диплом і поїде звідси, я навіть зупиняти не буду, хоча хотілося б, щоб була поряд. Але ж тут 30 років політики наших надмудрих призвели до того, що добре тільки менеджерам і юристам 'ад бога'. У інженерів, технарів і багатьох інших зарплати мізерні, чого їй тут сидіти? А за кордоном такі як вона роботу швидко знаходять, ще й високий рівень англійської. Хто хоче жити в воюючій державі? За 30років вже стільки виїхало, держава оплатила вищу освіту, чого не звалити будувати краще майбутнє, якщо при владі кожен раз все 'мудріші і мудріші' .
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07.02.2024 16:32 Відповісти
То виходить, що твоя дитина хитрожопа і такою її ти виховав? То чого до інших , хто хоче жити , чіпляєшься та ображаєш?
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07.02.2024 17:02 Відповісти
Краще бути хитрожопим ніж лохом, якщо держава дозволяє. Я нікого не ображаю, а називаю речі своїми іменами.
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07.02.2024 17:05 Відповісти
Тим більше, нам зараз чергові 'наймудріші' доводять, що імміграція це нормально. Коли відтік мізків 30років з України в різні напрямки США, росія і т.д. це завжди було типу норм. Сюди відправлять скоро лінивих тупих сирійців, це також буде норм, бо 'імміграція- це нормально'.
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07.02.2024 17:14 Відповісти
Здобули.
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07.02.2024 15:20 Відповісти
з чого такі висновки? Вони змінюють офіс та виводять активи?
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07.02.2024 20:56 Відповісти
які "активи"? ноутбуки?
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08.02.2024 11:14 Відповісти
Радіємо за них!
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07.02.2024 14:03 Відповісти
Айтішники - сама велична і потрібна для людства раса! Без них людство загине!
Армія айтішників всіх переможе!
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07.02.2024 14:16 Відповісти
Не потрібні були мудрі люди Україні, хто міг і може звідси змотатись той змотується. В історії прикладів багато, коли, не змігши себе реалізувати вдома, люди знаходили себе за кордоном. І не в одних айтішниках справа, хоч в цьому будемо чесні. Коли за одну і ту ж роботу ТУТ і ТАМ можна отримувати в рази більше, коли ти забув табличку "ділення", коли "на одного з сошкой семеро с ложкой", коли девізом бізнесу стало "не наїбеш-не проживеш", коли...коли... список можна продовжити. І не в патріотизмі тут справа, чимало "патріотів" у вишиванках за якими тюрма плаче. От люди і роблять свій вибір і не потрібно чіпляти на них ярлики, якось так...
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08.02.2024 04:35 Відповісти
Ну таке. З українського там був тільки робочий персонал. Торбен цілком міг замість Харкова поїхати до якогось Бангалору та заснувати аутсорс-галеру там.
Але мабудь йому більше подобалися українські дівчата та український алкоголь, і мабудь навіть більше за роботу, тому вийшло так, що зараз це "компанія з українським корінням".
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08.02.2024 11:22 Відповісти

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