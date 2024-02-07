Ще одна з найбільших в Україні ІТ-компаній купує фірму у США

Глобальна аутсорсингова ІТ-компанія з українським корінням Ciklum оголосила про придбання американського розробника цифрових рішень Infogen.

Завдяки цій угоді Ciklum планує прискорити свій розвиток на ринку Північної Америки, посилити експертизу в розробці провідних цифрових продуктів, а також розширити свою географічну присутність, повідомляється у пресрелізі компанії.

Команда Infogen налічує понад 350 фахівців. Компанія спеціалізується на високих технологіях, зокрема застосуванні технологій віртуальної та доповненої реальності.

Ciklum була заснована 2002 року данцем Торбеном Майгаардом. Головним центром бізнесу та розробок компанії є Україна, у 2021 році вона входила до п'ятірки найбільших роботодавців у сфері ІТ.

У 2015 році контрольний пакет Ciklum придбав створений Джорджем Соросом Ukrainian Redevelopment Fund. Міноритарним акціонером компанії у 2019 році став інвестфонд Dragon Capital Томаша Фіали.

Наприкінці 2020 року стратегічним інвестором та мажоритарним акціонером Ciklum стала технологічна інвестиційна платформа Recognize Partners. Зараз у Ciklum працює понад 4000 фахівців по всьому світу, а штаб-квартира компанії знаходиться у Лондоні.

Як повідомлялося, у січні 2024 року ще одна з найбільших в Україні ІТ-компаній GlobalLogic Inc. (входить у Hitachi Group) купила спеціалізовану фірму з надання послуг вбудованої інженерії Mobiveil зі штаб-квартирою у США та офісами в Індії.