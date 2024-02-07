Мінцифри створить систему моніторингу тиску на бізнес
Міністерство цифрової трансформації працює над механізмом, який дасть можливість у режимі реального часу моніторити, скільки справ відкривається щодо підприємців, скільки проводиться обшуків, та отримувати іншу інформацію.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр та очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Forbes.
За його словами, наразі є рішення РНБО і розпочалася робота з Радою над певними рішеннями, які дозволять у режимі реального часу моніторити, скільки справ відкривається щодо підприємців, скільки обшуків, скільки запитів відправляється щодо певної інформації тощо.
"Окремо буде інформаційна система, де можна буде поскаржитися і оцінити дії правоохоронних або контролюючих органів", – сказав він.
На думку урядовця, це дасть змогу в режимі реального часу зрозуміти, що відбувається в країні.
"Потрібно, щоб policy-makers, які знаходяться в Києві, володіли обʼєктивною інформацією щодо того, що відбувається, і стали на захист кожного підприємця в країні, а не когось конкретно і тільки відомих", – пояснив Федоров.
Тож наразі у Мінцифри стоїть завдання допомогти з технічного погляду реалізувати ці два проєкти – щодо моніторингу по кожній справі та фідбеку від підприємців.
Як повідомлялося, 18 січя співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали бізнесмена Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон.
У ДБР його разом із братом звинуватили у створенні злочинної організації, яка у 2020-2021 роках нібито протиправно заволоділа 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС, з метою її подальшої забудови.
ДБР також оприлюднило схему забудови дамби Київської ГЕС, вказавши на ній чотири котеджних містечка загальною площею 219 гектарів, не уточнивши, про які саме 7 га йдеться.
При цьому кримінальне провадження у справі відкрите ще у квітні 2014 року за фактом зловживання службовим становищем співробітниками правоохоронних органів, Держгеокадастру, Держлісагентства та Держводагенства.
Мазепа є одним із засновників громадського руху "Маніфест 42", який закликав українські бізнес-об’єднання до спротиву свавіллю силовиків.
Після обурення широкого кола українських підприємців через занадто жорсткі, на їх думку, дії правоохоронців у цій справі, 22 січня її прокоментував президент Володимир Зеленський. Він назвав дискусію з бізнесом "непростою" і закликав підготувати рішення, "щоб усі складнощі між урядовями, бізнесом, правоохоронцями були зняті".
Зрештою Зеленський підписав укази про започаткування Всеукраїнської економічної плафторми та Ради з підтримки підприємництва.
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світла не видно
тож треба не викорінювати цю практику
а створити ще якусь куйню, щоб підраховувати це ********.
геніально.
а відправити на фронт всіх причетних до тиску на бізнес
від замовника до рядового мусара, слабо???
да, нє, нікуя????