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Рада підтримала законопроєкт про посилення мобілізації у першому читанні

військовий,мобілізація,квиток

Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроект №10449 про посилення мобілізації.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 243 народні депутати.

За його словами, законопроєкт прийнято без пропозицій Комітету.

"Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого, і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", – додав Железняк.

Як повідомлялося, 30 січня Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. Він зареєстрований у Верховній Раді під №10449 і має замінити попередній урядовий законопроєкт №10378, який на початку січня довелося відкликати через гостру критику, яка лунала навіть від депутатів провладної фракції "Слуга народу".

Втім, низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію

Автор: 

ВР (2865) мобілізація (468)


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чому бутусов не опоблікує які партіії і фракції віддали голоси за цей ганебний законопроект...з призьвищами депутатів....навіть коли вийде добрий царь зе і скаже в такому вигляді він не буде ми тут підчистим -це нічого не змінить.... суспільний договір між державою і народом можна вважати розірваним по вині держави з усіма майбутніми наслідками...
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08.02.2024 09:34 Відповісти

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