Carlsberg оцінив збитки від крадіжки російського бізнесу Путіним у $7 мільярдів

Данська Carlsberg Group оцінила збитки від втрати контролю над своїм бізнесом у Росії у 47,75 млрд данських крон ($6,87 мільярда).

Про це йдеться у річному звіті Carlsberg за 2023 рік.

Зокрема, деконсолідація російського бізнесу призвела до визнання накопичених збитків від перерахунку валюти та збитків від хеджування за період з 2004 по 2023 рік у розмірі 41,5 млрд данських крон, збитки від знецінення активів становили 7 млрд данських крон. Таким чином, загальний збиток від операцій у РФ у 2023 році оцінюється у 47,75 млрд крон (у 2022 році він становив 8,08 млрд крон).

Внаслідок деконсолідації російського бізнесу Carlsberg за підсумками 2023 року відобразила у звітності чистий збиток у розмірі 40,79 млрд данских крон ($5,9 млрд).

Що сталося з бізнесом Carlsberg у Росії?

У Росії данському пивоварному концерну Carlsberg Group належить компанія "Балтика". У червні 2023 року Carlsberg підписав угоду про продаж свого російського бізнесу, однак вона потребувала дозволу влади РФ.

Вже у липні того ж року російський президент Володимир Путін доручив передати 100% "Балтики" в управління Росмайну. Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва, який керував цим підприємством до 2004 року. У 2005 році Боллоєв заснував "БТК груп" – виробника професійного одягу, з 2012 року ця компанія стала єдиним постачальником обмундирування для російської армії. За даними Financial Times, Боллоєв також близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики".

Carlsberg Group назвала указ Путіна рейдерським захопленням свого бізнесу у Росії і розірвала ліцензійні угоди, які дозволили "Балтиці" виробляти, продавати та продавати всю продукцію Carlsberg у РФ.

Згодом генеральний директор Carlsberg Group прямо звинуватив Путіна у "крадіжці" російського бізнесу, до якого входило вісім пивоварень і близько 8400 співробітників.