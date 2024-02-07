Бюджет втратив $20 мільйонів податків від закупівлі китайських труб "Укргазвидобуванням", – ЗМІ

Протягом останніх двох років компанія Vorex, що постачає китайські труби в України, заробила на підрядах АТ "Укргазвидобування" майже $100 млн, не сплачуючи податки до українських бюджетів.

Водночас, якби ці замовлення виконував український виробник, то до бюджетів усіх рівнів повернулися би з цієї суми близько $20 мільйонів у вигляді податків: ПДВ, ПДФО та податку на прибуток, пише "Монополіст".

"Крім всього іншого, для розрахунків за імпортними контрактами "Укргазвидобування" із Vorex доводиться закуповувати валюту, що тисне на курс гривні та фінансову стабільність держави", – йдеться у матеріалі.

Видання нагадує, що 18 січня "Укргазвидобування" оголосило 4 тендери на закупівлю обсадних труб, які використовує в свердловинах під час буріння, вартістю 1,4 млрд грн. Vorex подала скаргу в Антимонопольний комітет (АМКУ), вказуючи на те, що замовник поставив занадто малі строки поставки: 90-120 днів. Учасник вимагав збільшити строки до 180 днів мінімум.

Минулоріч Vorex вже не виконував зазначені строки поставки "Укргазвидобування", яка спробувала стягнути кошти з банківської гарантії, наданої банком "Глобус". Але Vorex заблокував її стягнення через Київський госпсуд на початку січня.

Vorex постачає державним компаніям "Укргазвидобування" та "Оператор ГТС України" труби різного асортименту китайських компаній Tianjin Pipe Corporation Limited (TPCO) та Hengyang Valin Steel Tube (HYST). На сайтах обох китайських корпорацій можна знайти новини про постачання трубної продукції в Росію. TPCO постачала низькотемпературні труби для буріння в Сибіру. А HYST постачала труби для газогону "Сила Сибіру" з РФ в Китай.