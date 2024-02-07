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Новини
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Данілов хоче створити посаду кібердипломата

рнбо,зеленський

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що в Україні скоро з’явиться посада кібердипломата.

Таку думку він висловив під час виступу на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки, передає Укрінформ.

Зокрема, він зауважив, що Україна "перейшла в тотальну цифровізацію, яку треба зараз обов’язково захищати" та подякував усім, хто здійснює цей захист.

"Зараз у світі йде великий рух – кожна країна на сьогоднішній день починає розуміти, і вже велика кількість країн має кібердипломатів. У нашій країні так само скоро з’явиться, я думаю, обов’язково така посада – кібердипломата, тому що це дуже-дуже важливий напрямок боротьби за світло в цьому світі", – сказав Данілов.

Як повідомлялося, в Україні у 2023 році кількість кібератак зросла на 15,9% порівняно з показником 2022 року.

Автор: 

РНБО (508) кібербезпека (470)


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Та ну блін, жахіття проти ночі. Я відразу уявила такого собі робота, на кшталт расєйського Боріса. Чувак, з рожею Данилова, в ростовому костюмі гробить нашу кибербезпеку..
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07.02.2024 19:26 Відповісти
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07.02.2024 19:47 Відповісти
Це після посади кіберветеринара чи до ?
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07.02.2024 23:14 Відповісти
Ха...Уявляю собі оголошення-каструю кота онлайн.Недорого.
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08.02.2024 12:03 Відповісти

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