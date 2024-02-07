У Міноборони заявили про спробу зірвати закупівлі харчів для армії

Державне підприємство Міністерства оборони "Агенція закупівель у сфері оборони" ("Державний оператор тилу", DOT) заявило, що недоброчесні постачальники намагаються зірвати закупівлі харчування для Збройних Сил України.

"5 лютого компанія ТОВ "Трейд Полтава" подала позов до суду, яким намагається заблокувати 11 процедур закупівлі харчування, оголошених "Державним оператором тилу" в минулу п'ятницю", – заявили в DOT.

Там встановили, що "Трейд Полтава", відповідно до свого Статуту та видів економічної діяльності, займається торгівлею шин, ремонту автомобільної техніки тощо. Жодних тендерів у Prozorro на постачання харчування, як для Міністерства оборони України, так і для інших замовників, даний постачальник не вигравав.

Окрім цього, вже інша юридична особа, а саме ТОВ "Трейд Граніт Інвест", яка пов’язана із колишньою групою "Трейд Коммодіті" бізнесмена Андрія Адамовського та ексчиновника уряду Януковича Владислава Якубовського, 6 лютого звернулась до суду із ідентичною позовною заявою.

6 лютого Київський окружний адміністративний суд своєю ухвалою повернув цю заяву, тобто відмовився її розглядати. Суд також встановив зловживання процесуальними правами ТОВ "Трейд Граніт Інвест", а саме намагання втрутитись в автоматизований розподіл справ з метою визначення потрібного судді для розгляду справи.

"Очевидним є те, що позивачі, які є пов’язані між собою, намагаються подати якомога більше позовів, щоб зірвати закупівлі харчування для ЗСУ", – підсумували в "Операторі тилу".

Як повідомлялося, наприкінці січня підприємство "Державний оператор тилу" уклало перші сім контрактів на закупівлю пально-мастильних матеріалів (ПММ) на загальну суму 6,5 млрд грн.

Нагадаємо, у серпні минулого року Міноборони призначило керівником підприємства "Державний оператор тилу", яке відповідає за закупівлю амуніції, палива, харчування та інших ресурсів для ЗСУ, колишнього очільника держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсена Жумаділова.