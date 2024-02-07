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Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Курс гривні на 8 лютого

Курс гривні стабілізувався щодо долара США та євро після зниження напередодні.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 8 лютого, на рівні 37,5937 грн/$, порівняно із 37,6254 грн/$ у середу.

Водночас курс гривні до євро знизився на 11 копійок – до 40,5035 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2164) долар (415) курс (1494) НБУ (9267) обмін валюти (697)


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