Російський олігарх Усманов не зміг скасувати санкції ЄС через суд

Російський металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов залишиться у санкційному списку Європейського Союзу.

Відповідне рішення у середу ухвалив Суд ЄС, відхиливши скаргу близького до Путіна мільярдера, повідомляє Reuters.

Євросоюз запровадив санкції проти Усманова у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

ЄС вказував на "особливо тісні зв’язки" Усманова з президентом Росії Володимиром Путіним і "активну підтримку" мільярдером політики російського уряду щодо України.

ЄС назвав його "підтримкою дій і політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України".

У травні 2023 року Усманов вирішив оскаржити рішення ЄС про запровадження санкцій у суді.

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Як повідомлялося, після запровадження санкцій у різних країнах ЄС було арештовано численне майно Усманова. Найціннішою у цьому переліку була суперяхта Dilbar вартістю близько $600 млн.