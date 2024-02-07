З "тіні" за рік вивели понад 200 тисяч працівників, – Мінекономіки

У 2023 році понад 210 тис. осіб, які працювали без оформлення трудових відносин, були офіційно працевлаштовані.

Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

"Фінансування видатків на захист нашої країни ми здійснюємо виключно за рахунок податків та зборів, які збираємо, зокрема й податків з праці. Кожен бізнес, який працює "вбілу", кожен із офіційно працевлаштованих українців через сплачені податки допомагає нашим захисникам і захисницям боронити країну", – наголосила заступниця міністра.

Як нагадали в Міністерстві економіки, з червня 2023 року Держпраці надано можливість здійснення позапланових перевірок роботодавців впродовж дії воєнного стану щодо дотримання законодавства у сфері охорони праці.

За цей час службою було проведено 269 позапланових перевірок, під час яких виявлено 3935 порушень трудового законодавства. За результатами перевірок суб’єктам господарювання було видано 279 приписів щодо усунення порушень. Також інспекторами Держпраці проведено 92 заходи контролю з питань оформлення трудових відносин.

Окрім того, у 2023 році було здійснено 156 тис. інформаційних відвідувань роботодавців з метою інформування про ризики і наслідки незадекларованої праці.