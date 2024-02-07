Медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО. Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних Сил України.

"Рада підтримала в цілому закон №10343 про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ. Це про клінічні протоколи та стандарти відповідно до стандартів НАТО. За – 264", – повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Проєкт закону було розроблено з метою закріплення повноважень Міністерства оборони України:

затверджувати для сил безпеки і сил оборони протоколи та стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні на основі (з числа) стандартів НАТО та/або стандартів, затверджених окремими державами-членами НАТО,

визначати порядок додержання зазначених стандартів (рекомендацій),

здійснювати нагляд за їх додержанням,

затверджувати за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, мінімальні вимоги та/або стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, а також їх перелік, що застосовуються силами безпеки і силами оборони в тактичних умовах (під час ведення бойових дій).

Законом передбачено внесення змін, якими передбачається, що табелі матеріально-технічного оснащення, стандарти, обсяги надання домедичної допомоги та медичної допомоги на догоспітальному етапі під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони за призначенням у тактичних умовах затверджуються Міністерством оборони України для сил безпеки і сил оборони на основі стандартів Організації Північноатлантичного договору та/або стандартів, затверджених окремими державами-членами Організації Північноатлантичного договору.

Також передбачається надання Міністерству оборони України права визначення порядку дотримання зазначених стандартів (рекомендацій) та здійснення нагляду за їх додержанням.

Відповідно до закону, Міністерство оборони України затверджує за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, перелік, мінімальні вимоги та/або стандарти якості медичних виробів (виробів медичного призначення) та допоміжних засобів до них, що застосовуються силами безпеки і силами оборони для надання домедичної допомоги під час ведення бойових дій, на основі відповідних вимог, стандартів якості, рекомендацій або інших відповідних документів, рішень Організації Північноатлантичного договору або окремих держав-членів Організації Північноатлантичного договору (за наявності).

Очікується, що ухвалення закону сприятиме затвердженню мінімальних вимог та стандартів якості спеціалізованих медичних виробів, що застосовуються силами безпеки і силами оборони в тактичних умовах (під час ведення бойових дій), визначенню переліку таких медичних виробів, та у підсумку задоволенню потреби в забезпеченні військових частин сучасним та якісним медичним майном.