Зеленський підписав закон про спрощену процедуру списання військового майна

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 4 закону "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" щодо спрощення процедури списання військового майна".

Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №10039 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом голови держави 6 лютого.

Верховна Рада ухвалила його ще 5 жовтня 2023 року.

Закон дозволяє командирам військових частин списувати військове майно (окрім зброї) вартістю до 100 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1,7 млн грн) за спрощеною процедурою. Списання такого майна відбуватиметься наказом командира за поданням комісії.