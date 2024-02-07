Частка непрацюючих кредитів зменшилась за рік до 37,4%, – НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 січня 2024 року становила 37,4%, що на 0,8 відсоткових пункта нижче показника на 1 січня 2023 року. Обсяг непрацюючих кредитів за рік скоротився на 9,7 млрд грн – до 422,4 млрд грн.

Ключовий фактор скорочення частки NPL – зростання кредитного портфеля, адже кредитування триває в умовах повномасштабної війни, зазначається у повідомленні Національного банку України (НБУ).

Так, у 2023 році завдяки поліпшенню попиту на гривневі кредити портфель чистих корпоративних кредитів зростав сім місяців поспіль, у тому числі поза межами державних програм. Крім того, зростають роздрібні незабезпечені споживчі та іпотечні позики.

Серед інших причин скорочення частки непрацюючих кредитів – реструктуризація та подальше відновлення обслуговування проблемної заборгованості корпоративними клієнтами, що відбулося переважно в державних банках, а також списання непрацюючих кредитів фізичним особам.

Водночас Нацбанк зауважує, що попри активну роботу банків із врегулювання непрацюючих кредитів, їхня частка залишається досить високою.

"Вагомою причиною цього є повномасштабна війна, яка зумовила нову хвилю дефолтів клієнтів. Зокрема згідно із дослідженням НБУ, у жовтні 2023 року "воєнні" непрацюючі кредити бізнесу становили 31% їхнього загального обсягу. У роздрібному портфелі за час війни накопичилася понад половина теперішнього обсягу непрацюючих кредитів", – уточнили у Нацбанку.

Водночас банки належно оцінюють кредитний ризик та своєчасно визнають проблемну заборгованість, запевняють у Нацбанку. За даними проведеного аналізу, більшість "воєнних" NPL не по’вязані безпосередньо з окупацією або руйнуванням, тож ці позичальники зможуть поновити обслуговування позик з подальшим відновленням економіки.

Крім того, фінустанови активно працюють із проблемними активами, передусім проводять реструктуризації. За даними проведеного опитування, банки реструктурували 73 млрд грн, або понад 89% "воєнних" непрацюючих кредитів. Кредити боржників, основні активи яких втрачені чи розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій, зарезервовані більше ніж на 77%.

Як повідомлялося, станом на початок жовтня 2023 року частка непрацюючих корпоративних кредитів у банківському секторі становила вже 44%, а їх обсяг сягнув 359 млрд грн.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року).