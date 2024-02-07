Федоров назвав неможливим скасування податкових пільг для "Дія.City" (оновлено)

Правовому та податковому режиму для IT-компаній "Дія.City" не загрожує скасування.

Про це заявив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на Business Breakfast Forbes Україна 7 лютого, передає Інтерфакс-Україна.

"Нічого не буде з "Дія.City". Ніхто вже не зможе зупинити цей проєкт", – наголосив віцепрем'єр.

За його словами, проєкт уже набрав критичну кількість компаній та людей. Федоров додав, що цього тижня створюються дві організації, які допоможуть розвивати цей проєкт ізсередини та розвивати законодавство.

"І це ми закладали архітектурно. Ідея вже перемогла будь-які документи", – додав Федоров.

Він наголосив, що жоден консервативний чиновник не зможе зупинити "Дія.City". Федоров вважає, що через 10 років країни між собою конкуруватимуть за допомогою подібних "Дія.City" проєктів, щоб боротися за людський ресурс.

Що передувало заяві Федорова?

Перед цим шість українських технологічних компаній – Ajax Systems, Genesis, MacPaw, monobank, Netpeak Group та Roosh – об’єдналися в спілку Diia.City United для захисту існування спеціального податкового режиму "Дія.City".

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив Національну стратегію доходів до 2030 року, яка передбачає кроки для збільшення власних доходів України на середньострокову перспективу. Одна з позицій – переглянути доцільність існування проєктів зі створення бізнес-стимулів шляхом пільг для податку на прибуток підприємств. Зараз в Україні діє два таких режими: індустріальні парки та "Дія.City".

Серед переваг "Дія.City" – пільгові ставки опдаткування: 5% ПДФО, 22% ЄСВ та 1,5% військовий збір від мінімальної зарплати. Крім того, статус резидента "Дія.City" дає перевагу при бронюванні співробітників, знижуючи кількість необхідних критеріїв, яким має задовольняти підприємство, до двох з шести замість трьох у інших компаній.

Наразі резидентами "Дія.City" є близько 800 компаній.