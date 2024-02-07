Рада дозволить експорт біогазу до Європи газопроводами

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану".

За ухвалення відповідного законопроєкту №9456 у першому читанні проголосували 253 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Документом пропонується врегулювати митний контроль та митне оформлення біометану, що експортується за кордон трубопровідним транспортом (газопроводами).

У пояснювальній записці до нього зазначається, що українські компанії вже розробляють проєкти по виробництву біометану та закачування до газових мереж. Зокрема, більше 10 агрохолдингів розглядають можливість виходу на ринок біометану і планують будівництво понад 30 біометанових заводів із загальною потужністю виробництва понад 220 млн куб м на рік.

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За інформацією Біоенергетичної асоціації, в Україні працюють 77 біогазових установок. Вони виробляють до 260 млн куб м палива на рік, які можна переробити на майже 150 млн куб м біометану. А до 2030 року загальне виробництво біометану в Україні може досягти 1 млрд куб м на рік.

При цьому біометан може використовуватись для заміщення природного газу, виробництва теплової енергії і електричної енергії, як паливо для транспорту, сировина для хімічної промисловості, сприятиме диверсифікації джерел енергії, прискорення переходу на чисту енергію, залучення інвестицій.

"На сьогодні існує питання неврегульованого митного оформлення біометану, з метою розвитку галузі необхідно на законодавчому рівні усунути дану прогалину. Для України в тому числі відкриття експортних можливостей – це залучення нових інвестицій в енергетичний та аграрний сектор економіки", – вважають автори законопроєкту.