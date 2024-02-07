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Рада дозволить експорт біогазу до Європи газопроводами

Рада дозволить експорт біометану

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану".

За ухвалення відповідного законопроєкту №9456 у першому читанні проголосували 253 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Документом пропонується врегулювати митний контроль та митне оформлення біометану, що експортується за кордон трубопровідним транспортом (газопроводами).

У пояснювальній записці до нього зазначається, що українські компанії вже розробляють проєкти по виробництву біометану та закачування до газових мереж. Зокрема, більше 10 агрохолдингів розглядають можливість виходу на ринок біометану і планують будівництво понад 30 біометанових заводів із загальною потужністю виробництва понад 220 млн куб м на рік.

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За інформацією Біоенергетичної асоціації, в Україні працюють 77 біогазових установок. Вони виробляють до 260 млн куб м палива на рік, які можна переробити на майже 150 млн куб м біометану. А до 2030 року загальне виробництво біометану в Україні може досягти 1 млрд куб м на рік.

При цьому біометан може використовуватись для заміщення природного газу, виробництва теплової енергії і електричної енергії, як паливо для транспорту, сировина для хімічної промисловості, сприятиме диверсифікації джерел енергії, прискорення переходу на чисту енергію, залучення інвестицій.

"На сьогодні існує питання неврегульованого митного оформлення біометану, з метою розвитку галузі необхідно на законодавчому рівні усунути дану прогалину. Для України в тому числі відкриття експортних можливостей – це залучення нових інвестицій в енергетичний та аграрний сектор економіки", – вважають автори законопроєкту.

Автор: 

ВР (2865) газ (7925) ГТС (414) законопроєкт (1668) експорт (3826) біогаз (16)


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