Рух відбудованим мостом між Києвом та Гостомелем повністю відновлено. ФОТО

Агентство відновлення завершило ремонтні роботи на мосту через річку Ірпінь у Київські області. Рух мостом відновлено на всіх смугах.

"Сьогодні відкрито рух правою смугою. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні. Таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновлено", – сказано в повідомленні Міністерства відновлення.

У межах капітального ремонту мосту через річку Ірпінь, зруйнованого росіянами навесні 2022 року було:

демонтовано зруйновані конструкції;

влаштовано опори та балки прогонової будови;

здійснено бетонування та гідроізоляцію;

заасфальтовано проїзну частину;

облаштовано перильне та бар’єрне огородження;

облаштовано освітлення.

Міст має 4 смуги руху та 2 тротуари. Ширина проїзної частини – 18 м. З огляду на високу інтенсивність рух відкритий, проте роботи з водовідведення та благоустрою продовжуються.

Одразу після деокупації Київської області транспортне сполучення здійснювалось тимчасовою переправою, яку облаштували навесні 2022 року.









