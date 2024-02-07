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Рух відбудованим мостом між Києвом та Гостомелем повністю відновлено. ФОТО

міст,ірпінь

Агентство відновлення завершило ремонтні роботи на мосту через річку Ірпінь у Київські області. Рух мостом відновлено на всіх смугах.

"Сьогодні відкрито рух правою смугою. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні. Таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновлено", – сказано в повідомленні Міністерства відновлення.

У межах капітального ремонту мосту через річку Ірпінь, зруйнованого росіянами навесні 2022 року було:

  • демонтовано зруйновані конструкції;
  • влаштовано опори та балки прогонової будови;
  • здійснено бетонування та гідроізоляцію;
  • заасфальтовано проїзну частину;
  • облаштовано перильне та бар’єрне огородження;
  • облаштовано освітлення.

Міст має 4 смуги руху та 2 тротуари. Ширина проїзної частини – 18 м. З огляду на високу інтенсивність рух відкритий, проте роботи з водовідведення та благоустрою продовжуються.

Одразу після деокупації Київської області транспортне сполучення здійснювалось тимчасовою переправою, яку облаштували навесні 2022 року.

міст, ірпінь
міст, ірпінь
міст, ірпінь
міст, ірпінь
міст, ірпінь

Автор: 

Ірпінь (29) Київська область (285) міст (385)


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