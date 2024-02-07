Рух відбудованим мостом між Києвом та Гостомелем повністю відновлено. ФОТО
Агентство відновлення завершило ремонтні роботи на мосту через річку Ірпінь у Київські області. Рух мостом відновлено на всіх смугах.
"Сьогодні відкрито рух правою смугою. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні. Таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновлено", – сказано в повідомленні Міністерства відновлення.
У межах капітального ремонту мосту через річку Ірпінь, зруйнованого росіянами навесні 2022 року було:
- демонтовано зруйновані конструкції;
- влаштовано опори та балки прогонової будови;
- здійснено бетонування та гідроізоляцію;
- заасфальтовано проїзну частину;
- облаштовано перильне та бар’єрне огородження;
- облаштовано освітлення.
Міст має 4 смуги руху та 2 тротуари. Ширина проїзної частини – 18 м. З огляду на високу інтенсивність рух відкритий, проте роботи з водовідведення та благоустрою продовжуються.
Одразу після деокупації Київської області транспортне сполучення здійснювалось тимчасовою переправою, яку облаштували навесні 2022 року.
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