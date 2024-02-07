Швеція виділила 26 мільйонів євро на проєкти енергоефективності в Україні

Швеція виділила 26,4 млн євро на підтримку проєктів енергоефективності в Україні. Кошти надійшли до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P).

Рішення про їх виділення ухвалив уряд Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку (Sida), повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як повідомляється, виділені урядом Швеції кошти будуть спрямовані за рішенням донорів Фонду Е5Р у вигляді грантової підтримки громадам. Зокрема йдеться про ті, що отримують кредитні кошти від європейських фінансових установ/банків на реалізацію проєктів у сфері централізованого тепло-, водопостачання, підвищення енергоефективності у будівлях комунальної форми власності, розвиток міського електротранспорту, відновлювальної енергетики.

За підтримки Фонду E5P в Україні вже було реалізовано 10 великих інфраструктурних проєктів у сфері централізованого опалення та заходів з енергоефективності громадських будівель та енергозаощадження.

Фонд E5P допомагає Україні надаючи грантові кошти для реалізації критично важливих проєктів з енергоефективності для забезпечення економії енергії, скорочення викидів вуглекислого газу (CO2) та інших парникових газів.

Загальна сума акумульованих у Фонді E5P коштів на сьогодні становить 240 млн євро. Раніше, в грудні 2023 року, Швеція вже надавала 18,1 млн євро на підтримку України через Фонд E5P.

Фонд E5P – це мультидонорський фонд для заохочення інвестицій в енергоефективні та екологічні проєкти в регіоні Східного партнерства. Фонд поєднує внески від ЄС та групи з 24 країн, включно з тими, які підтримує фонд. Внески використовуються як гранти для підтримки проєктів у муніципальному секторі.

Розподіл грантів є гнучким і визнає пріоритети кожної країни-одержувача із загальною метою зменшення використання енергії, забруднення та викидів парникових газів.