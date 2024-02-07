Концентруються на штучному інтелекті: Найдорожча українська ІТ-компанія звільнить сотні співробітників

Українська ІТ-компанія Grammarly, яка пропонує рішення для покращення письмової англійської, оголосила про скорочення близько 230 членів команди по всьому світу, 37 з яких – в Україні.

Компанія обіцяє виплатити кожному звільненому члену української команди 6-місячну компенсацію, а також додаткові виплати, повідомляє галузеве видання AIN.UA.

Також члени команди, яких торкнеться скорочення, зможуть залишити собі ноутбуки та іншу техніку, видану компанією.

Причиною скорочення в компанії назвали реструктуризацію бізнесу, покликану сфокусуватися на робочому середовищі майбутнього з підтримкою штучного інтелекту.

Зазначається, що реструктуризація не пов’язана з необхідністю оптимізації витрат, бізнес Grammarly залишається прибутковим і продовжує зростати.

"Щоб ухвалити сьогоднішнє рішення, ми проаналізували нашу організаційну структуру та поточні навички наших команд через призму стратегії нашої компанії. Поглиблюючи наші інвестиції у технології штучного інтелекту, ми потребуватимемо іншої комбінації здібностей та компетенцій. Також нам необхідно здійснити організаційний редизайн, щоб покращити якість та швидкість співпраці – і це, зокрема, означає необхідність реструктуризації ролей та об’єднання певних команд у межах однієї локації", – повідомили у компанії.

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Як повідомлялося, восени 2021 року інвестори оцінювали Grammarly у $13 млрд, тоді вона стала найдорожчою приватною технологічною компанією, заснованою в Україні.

У 2022 році Forbes оцінив статки співзасновників Grammarly Максима Литвина та Олексія Шевченка, які навчалися в Києві, але поїхали з України ще в нульових, у $2,2 млрд для кожного. У світовому рейтингу мільярдерів, який публікує журнал, вони фігурують як громадяни Канади. У Grammarly називали оцінки Forbes недостовірними, водночас не надаючи альтернативних даних для розрахунків.