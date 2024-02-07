Mozilla запустила сервіс для видалення особистих даних з інтернету
Компанія Mozilla представила нову платну службу моніторингу конфіденційності під назвою Mozilla Monitor Plus. За $8,99 на місяць у рамках річної підписки Mozilla автоматично стежитиме за інформацією користувача на понад 190 сайтах, де продається особиста інформація, зібрана з онлайн-джерел, таких як соцмережі, застосунки та вебтрекери.
Як пише The Verge, у разі, якщо інформацію буде знайдено, сервіс автоматично спробує її видалити.
Обробка запитів зазвичай займає від 7 до 14 днів, однак іноді інформацію неможливо видалити. На такий випадок Mozilla надасть учасникам Plus інструкції щодо спроб видалення самостійно.
Учасники Basic Monitor отримають безкоштовне сканування та одноразове видалення, а також постійне щомісячне сканування посередником даних.
Mozilla стверджує, що сканування даних можуть виявити в інтернеті дані, починаючи з імені, поточної та попередньої адреси проживання, аж до кримінальної історії, хобі або навчального закладу дітей.
Mozilla Monitor Plus доступний зараз за $8,99 на місяць, тоді як стандартний Mozilla Monitor залишається безкоштовним.
За останні кілька років Mozilla запропонувала інші послуги, орієнтовані на конфіденційність, такі як Mozilla VPN і Firefox Relay.
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