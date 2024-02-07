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Mozilla запустила сервіс для видалення особистих даних з інтернету

mozilla

Компанія Mozilla представила нову платну службу моніторингу конфіденційності під назвою Mozilla Monitor Plus. За $8,99 на місяць у рамках річної підписки Mozilla автоматично стежитиме за інформацією користувача на понад 190 сайтах, де продається особиста інформація, зібрана з онлайн-джерел, таких як соцмережі, застосунки та вебтрекери.

Як пише The Verge, у разі, якщо інформацію буде знайдено, сервіс автоматично спробує її видалити.

Обробка запитів зазвичай займає від 7 до 14 днів, однак іноді інформацію неможливо видалити. На такий випадок Mozilla надасть учасникам Plus інструкції щодо спроб видалення самостійно.

Учасники Basic Monitor отримають безкоштовне сканування та одноразове видалення, а також постійне щомісячне сканування посередником даних.

Mozilla стверджує, що сканування даних можуть виявити в інтернеті дані, починаючи з імені, поточної та попередньої адреси проживання, аж до кримінальної історії, хобі або навчального закладу дітей.

Mozilla Monitor Plus доступний зараз за $8,99 на місяць, тоді як стандартний Mozilla Monitor залишається безкоштовним.

За останні кілька років Mozilla запропонувала інші послуги, орієнтовані на конфіденційність, такі як Mozilla VPN і Firefox Relay.

Автор: 

інтернет (1328) інформація (104) захист персональних даних (61) Mozilla (3)


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Мозіла буде зацікавлена в зливі данних користувачів, щоб потім платно їх видаляти
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07.02.2024 22:12 Відповісти

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