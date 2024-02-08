Lufthansa безкоштовно надаватиме інтернет у літаках на європейських рейсах

Авіакомпанія Lufthansa заявила, що тепер разом із дочірньою компанією Austrian Airlines безкоштовно надає пасажирам пакет доступу до інтернету FlyNet Messaging на європейських рейсах.

Як пише avianews.com, він підходить лише для обміну повідомленнями та фотографіями, оскільки його швидкість обмежена 150 кілобіт/с.

Послуга надається без оплати за умови, що мандрівник зареєструвався у програмі лояльності Miles & More. А якщо ні, то такий пакет доступу в інтернет обійдеться в 3 євро за весь переліт.

У пакеті FlyNet Messaging пасажири можуть використовувати всі звичайні програми для обміну повідомленнями та фотографіями.

Швидкість доступу 150 кілобіт/с означає, що якщо мандрівник спробує запустити в браузері інтернет-сайт, він буде відкриватися дуже довго.

Зазвичай цей продукт не підтримує потокову передачу фільмів та відео, тому з цією метою пасажирам необхідно купити інший пакет, який працює з ширшим каналом доступу, що дозволяє потокову передачу.

Пакет доступу в інтернет FlyNet Premium на європейських рейсах Lufthansa та Austrian Airlines має швидкість доступу до 4 Мбіт/с та підтримує потокову передачу відео.

Він коштує 6 євро на рейсах тривалістю до 90 хвилин та 8 євро на перельотах від 90 хвилин.

Зараз Lufthansa та її дочірні компанії Austrian Airlines та Eurowings надають доступ в інтернет у польоті на європейських рейсах на літаках Airbus A319, A320, A321.

Lufthansa має намір розширити послугу на середньомагістральні літаки дочірньої авіакомпанії Swiss. Для цього обладнання встановлять на авіалайнери Airbus A220, A320 та A321 швейцарської авіакомпанії.

Спочатку на літаках Lufthansa Group встановлювалися антени для передачі інтернет-трафіку лише через супутники. Нове обладнання передбачає використання гібридної технології під назвою EAN (European Aviation Network). Тепер сигнал передається через супутники, а наземні вежі Deutsche Telekom за технологією 4G LTE забезпечують додаткову пропускну здатність.