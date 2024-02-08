Сенат США голосуватиме за окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю

Сенат США сьогодні розгляне окремий законопроєкт щодо міжнародної допомоги США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону, та не містить питання міграційної реформи.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

Вона зазначила, що голосування за "великий пакет", який включав питання і міграційної реформи, і міжнародної допомоги, очікувано провалився через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

Через це, ще до голосування за "великий пакет", комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні ($60,06 млрд) Ізраїлю та Тайваню.

"Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення по голосуванню (аналог нашого "повернення на голосування) ("за" – 58, "проти" – 41), яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи, внесеного раніше сьогодні сенатором П.Мюррей. Для цього потрібно буде 60 голосів", – пояснила амбасадорка.

Лідер більшості Чак Шумер повідомив, що має намір винести на голосування питання щодо припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого.

Як повідомлялося, у січні Сполучені Штати призупинили надання допомоги Україні до схвалення Конгресом нового фінансування.