У Києві та Миколаєві через обстріли частково немає опалення

Унаслідок ворожих обстрілів, станом на ранок 8 лютого, у Києві та Миколаєві частково відсутнє теплопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що вчора внаслідок ворожих атак було відключено ділянку тепломережі у Києві, внаслідок чого без теплопостачання залишились 355 житлових будинків, 5 лікарняних закладів, 18 дитячих садків, 9 шкіл, 84 відомчих будівлі. Відновлювальні роботи досі тривають.

Водночас через нові ворожі атаки пошкоджено теплові мережі у Миколаєві – без теплопостачання залишилось 9 житлових будинків.

Також унаслідок пожежі, що виникла на місці прильоту, у центрі міста без світла залишилися 82 споживачі – усіх оперативно заживлено, окрім знищеного будинку.

До того ж ушкоджень зазнали повітряні лінії в області, внаслідок чого було знеструмлено 9 населених пунктів – станом на ранок усі споживачі зі світлом.

Крім того, з технічних причин вимикалась повітряна лінія електропередачі на Львівщині. Через це знеструмились побутові споживачі та залізниця (порушень руху потягів не було). Наразі усіх споживачів заживлено за основною схемою.

Через технологічні порушення відключалось обладнання підстанції на Дніпропетровщині, при цьому знеструмились побутові споживачі та місцева промисловість. Усіх заживили за основною схемою.

Як наголосили у Міненерго, загалом дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. Власна генерація повністю покриває потреби споживачів. Також планується імпорт та експорт електроенергії.

Із аварійного ремонту виведено блок ТЕС. У резерві перебувають сім блоків ТЕС, які будуть задіяні у разі потреби.