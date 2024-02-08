Італійські компанії продовжують постачати снайперські гвинтівки до РФ, – розслідування

Провідні італійські збройні компанії Beretta та CD Europe S.R.L продовжують постачати до Росії снайперські гвинтівки, пістолети та боєприпаси до них.

Про це йдеться у розслідуванні The Insider та IrpiMedia, передає Укрінформ.

Експорт до Росії італійської зброї та боєприпасів виробництва холдингу Beretta проходить за посередництвом компаній, власником яких є російський бізнесмен Михайло Хубутія. Однією із найбільших компаній у збройовому бізнесі Хубутії є ТОВ "Російський орел", контрольним пакетом якого володіє холдинг Beretta. За даними журналістів, саме через цю дочірню компанію європейці постачають свою зброю до Росії. Також у схемі постачання бере участь фірма-посередник із Туреччини.

Загалом після початку повномасштабної війни проти України до Росії потрапили понад 835 тис. патронів та майже 6 тис. одиниць стрілецької зброї, пишуть розслідувачі.

Частину поставленого закуповують російські силові структури. Причому снайперські гвинтівки Hunter фінського бренду Tikka, що входить до холдингу Beretta, використовуються російськими військовослужбовцями на фронті в Україні. Крім того, Beretta, за даними розслідувачів, співпрацює із російським концерном "Калашников". Запчастини італійських виробників можна знайти в російських мисливських карабінах, таких як напівавтоматична рушниця МР-156.

В обхід санкцій постачає свою продукцію в Росію і компанія CD Europe S.R. У Росію імпортуються її рушниці брендів Marocchi та Breda. Marocchi також займається виробництвом зброї разом із російськими компаніями. Як мінімум із 2008 року компанія "Промтехнологія" збирає з італійських компонентів напівавтоматичні інерційні карабіни Marocchi Si12.

Із початку повномасштабної війни в Росію було імпортовано майже 7300 одиниць вогнепальної зброї, включаючи понад сотню снайперських гвинтівок та майже 8 млн набоїв від західних виробників. Серед них – американські Smith & Wesson, Barrett Firearms та Desert Tech, австрійські Glock та Steyr Arms, німецькі компанії Merkel Jagd-und Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck, RWS, Ruag Ammotech, Blaser та інші. Принаймні частина придбаного західного озброєння використовується російськими військовими в Україні, пишуть розслідувачі.