Китай відкрив ринок для українського меду

Українським виробникам меду відкрили доступ до ринку Китаю.

Про це повідомили у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що завдяки спільній роботі відомства та дипломатів, пройдено всі етапи погодження форми сертифіката на експорт меду до Китаю.

Відтак, процедуру відкриття ринку меду на КНР, яка розпочалась ще в 2019 році, офіційно завершено і зазначений ринок відкритий для вітчизняних експортерів.

"Це перший ринок експорту, який Держпродспоживслужба відкрила в цьому році. Було зроблено великий обсяг роботи, проведено безліч зустрічей, переговорів, здійснено аудит державної системи контрою в Україні", – наголосив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Погоджена форма Сертифікату здоров’я на експорт меду з України до Китайської Народної Республіки оприлюднена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі "Міжнародне співробітництво".

Зазначається, що ринок Китаю є дуже перспективним для експорту продукції українського виробництва і його відкриття для українського меду значно розширює можливості для вітчизняних виробників.