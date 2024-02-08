Із України вийшло перше в цьому році судно з гуманітарним зерном
Українським морським коридором рухається перше в році судно з гуманітарним вантажем – балкер Sky Gate з 25 тис. тонн української пшениці для Нігерії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
"Це перше судно в цьому році з гуманітарною пшеницею, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми GrainFromUkraine", – йдеться у повідомленні.
За словами віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова, за пів року з портів Великої Одеси експортовано понад 15 млн тонн українських зернових вантажів.
Програма GrainFromUkraine була ініційована українською владою в листопаді 2022 року та реалізується спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН і країнами-донорами.
У перший рік до програми приєдналися 34 країни та міжнародні організації. 170 тис. тонн гуманітарної пшениці було відправлено до Ефіопії, Ємену, Сомалі, Кенії, Афганістану.
У листопаді 2023 року на продовження гуманітарної програми зібрано понад $100 млн для країн, які найбільше потерпають від дефіциту продовольства.
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