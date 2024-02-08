Нацбанк завершив розробку концепції обов’язкового страхування військових ризиків

Національний банк України (НБУ) завершив розробку концепції механізму страхування військових ризиків, вона вже узгоджена з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

Про це перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова розповіла на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми завершили та узгодили концепцію створення механізму страхування військових ризиків. Це була також довга робота, яку ми за підтримки Світового банку розпочали ще у 2022 році. На сьогодні концепція та цей механізм уже узгоджені основними профільними нашими партнерами – Міністерством економіки, Міністерством фінансів", – сказала Рожкова.

За її словами, ця концепція та механізм передбачають обов'язкове страхування військових ризиків для певних проєктів об'єктів.

"Список самих військових ризиків на першому етапі запуску механізму буде дуже обмежений", – зазначила перша заступниця голови НБУ.

"Тому що саме поняття "військово-політичні ризики" – дуже широке, воно включає всього-всього багато, в тому числі ризики зміни регуляцій. Ми говоримо зараз, на першому етапі, виключно про прямі матеріальні втрати в результаті військових дій: знищення, пошкодження потужностей, майна тощо", – пояснила заступник Рожкова.

Вона зауважила, що обов'язкове страхування дозволить залучити до цього процесу велику кількість об'єктів, що дасть змогу суттєво знизити вартість такого страхування.

"Добровільне буде також можливим для тих, хто захоче", – додала Рожкова.

Вона уточнила, що діятиме три рівні покриття: вітчизняні страхові компанії, державне агентство (страхування, – ред.) та західні перестрахувальні компанії.

Рожкова додала, що концепція все ще потребує певної деталізації, зокрема щодо переліку об'єктів, які підлягатимуть обов'язковому страхуванню. Крім того, для запуску цього механізму ще потрібно підготувати та ухвалити спеціальний закон.

"Паралельно (потрібно, – ред.) почати писати сам закон. Світовий банк, Європейська комісія, інші міжнародні партнери, включаючи міжнародних перестрахувальних брокерів… долучалися до розробки цього механізму, висловили повну готовність надавати нам усю технічну допомогу при написанні закону. Тому ми почнемо писати цей закон вже. У наших планах ми хочемо цей законопроєкт, у принципі, до червня місяця завершити", – розповіла Рожкова.

Вона висловила сподівання, щоб механізм запрацює вже до кінця року, назвавши це "амбітною метою".

"Ми говоримо про створення повнофункціонального механізму, який може запрацювати вже зараз і працюватиме ще довгі роки після закінчення повномасштабної війни, оскільки безпекові ризики зберігатимуться", – підсумувала заступниця голови Нацбанку.