Нацкомісія попередила інвесторів про 11 сумнівних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проектів ще 11 кейсів.

Відтак, перелік сумнівних зріс до 245 інвестпроєктів, свідчить інформація на сайті НКЦПФР.

Серед останніх доданих у переліку такі проєкти:

FinUp

Finiex Capital

Boeing Financial Management Limited

Crypto Vision Limited

McKenzie Frey Capital Partners

BitFXMakesTrade

M.B.F. Management Limited

TONPEX – https://tonpex.com/

WoseFex Invest

Crypto Earnes Trade – https://cryptoearnestrade.com

CapitalTrustLimited.net

У Нацкомісії нагадали, що діяльність таких проєктів на території України жодним чином не регулюється, том потенційним інвесторам загрожує ризик втрати інвестицій.