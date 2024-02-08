Нацкомісія попередила інвесторів про 11 сумнівних проєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проектів ще 11 кейсів.
Відтак, перелік сумнівних зріс до 245 інвестпроєктів, свідчить інформація на сайті НКЦПФР.
Серед останніх доданих у переліку такі проєкти:
- FinUp
- Finiex Capital
- Boeing Financial Management Limited
- Crypto Vision Limited
- McKenzie Frey Capital Partners
- BitFXMakesTrade
- M.B.F. Management Limited
- TONPEX – https://tonpex.com/
- WoseFex Invest
- Crypto Earnes Trade – https://cryptoearnestrade.com
- CapitalTrustLimited.net
У Нацкомісії нагадали, що діяльність таких проєктів на території України жодним чином не регулюється, том потенційним інвесторам загрожує ризик втрати інвестицій.
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щоб остерегались "інвест-нянь"
тобто Зезлодіів