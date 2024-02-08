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Нацкомісія попередила інвесторів про 11 сумнівних проєктів

инвестиции

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проектів ще 11 кейсів.

Відтак, перелік сумнівних зріс до 245 інвестпроєктів, свідчить інформація на сайті НКЦПФР.

Серед останніх доданих у переліку такі проєкти:

  • FinUp
  • Finiex Capital
  • Boeing Financial Management Limited
  • Crypto Vision Limited
  • McKenzie Frey Capital Partners
  • BitFXMakesTrade
  • M.B.F. Management Limited
  • TONPEX – https://tonpex.com/
  • WoseFex Invest
  • Crypto Earnes Trade – https://cryptoearnestrade.com
  • CapitalTrustLimited.net

У Нацкомісії нагадали, що діяльність таких проєктів на території України жодним чином не регулюється, том потенційним інвесторам загрожує ризик втрати інвестицій.

Автор: 

інвестиції (1530) інвестори (303) НКЦПФР (275)


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Нацкомісія попередила інвесторів
щоб остерегались "інвест-нянь"
тобто Зезлодіів
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08.02.2024 14:39 Відповісти

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