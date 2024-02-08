Українські хакери атакували програму керування ворожими дронами

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили успішну операцію проти російської програми керування дронами.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій", – пояснили в розвідці.

Зазначається, що програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів налаштовувати пульти управління та створювати нові; захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт, а також керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

До того ж через веб-сервери цей російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи "свій-чужий".

"За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє рашистам у доступі. Без доступу до серверів, а отже – до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе", – зазначили розвідники.

Наразі ворог намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.