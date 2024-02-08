БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
317 1

Компанії з Індії цікавляться придбанням підприємств в Україні, – Фонд держмайна

індія

Індія працює над розширенням торговельного співробітництва з Україною. Принаймні три індійські компанії зацікавлені в купівлі наших компаній.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль за резултатами зустрічі з представниками Посольства Індія в Україні.

"Індія працює над розширенням торговельного співробітництва, тому багато їхніх компаній готові виходити на міжнародний ринок. Уже є щонайменше три індійські компанії, які зацікавлені в купівлі українських підприємств", – зазначив він.

Під час зустрічі очільник Фонду також розповів індійським дипломатам про можливості для потенційних інвесторів. Зокрема, про обʼєкти оренди та приватизації. А також про нові напрямки в роботі Фонду держмайна – Земельний банк та санкційне майно.

Автор: 

Індія (357) приватизація (1347) ФДМУ (1364)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Індусам і китайцям треба заборонити будь шо купувати у нас, за допомогу рашистам
показати весь коментар
08.02.2024 18:38 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 