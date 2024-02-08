Шуфричу повідомили про нову підозру за фінансування Росгвардії у Криму

Народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, повідомили про нову підозру. За даними слідства, він налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань в анексованому Криму.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема, нардеп платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Лише за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона рублів.

Йдеться про недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз.

Зазначається, що земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони та межує із "дачею Медведчука". Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була дружина Медведчука Оксана Марченко.

Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

"Згодом фігуранти організували підписання договору із структурами росгвардії на "охорону" об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводилось на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет рф, сплачуючи податки та збори", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки і ДБР повідомили Нестору Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Як повідомлялося, у вересні нардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

Про те, як відбувалися обшуки у Шуфрича, і що в нього можуть конфіскувати, читайте у матеріалі Маєтки, агропідприємства, земля та квартири. Яке майно Шуфрича може конфіскувати держава.