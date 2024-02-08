"єЧерга" для автобусів запрацює на всіх пунктах пропуску через кордон

Послуга "єЧерга" з 12 лютого масштабується на всі пункти пропуску, в яких дозволено перетин кордону пасажирськими автобусами.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач на онлайн-зустрічі з перевізниками, передає Інтерфакс-Україна.

"З понеділка (12 лютого, – ред.) "єЧерга" почне працювати на всіх пунктах пропуску для пасажирських автобусів. Ми розширюємо процедуру на 21 пункт пропуску додатково до восьми, на яких "єЧерга" вже працює", – сказав Деркач.

Заступник міністра уточнив, що з 12 лютого без реєстрації в "єЧерзі" жоден із пасажирських автобусів не зможе перетнути кордон.

При цьому годинникові слоти поки що не розподілятимуться: безпосередньо на ПП перетин відбуватиметься в порядку "живої" черги.

"Реєстрація в системі електронна черга для автобусів залишається незмінною в частині процедури: ми реєструємо водія, транспортний засіб і одразу автобус отримує повідомлення на в'їзд, тобто дозвіл на в'їзд у пункт пропуску. Але коли автобус під'їжджає до пункту пропуску, він проїжджає в порядку "живої" черги", – уточнив Деркач.

Робота з "єЧерга" на всіх ПП, що пропускають пасажирські автобуси, дозволить упорядкувати дані щодо дозволів, виданих перевізникам, верифікувати маршрути та розробити систему годинникових слотів для перетину кордону, яка буде запущена в майбутньому, зазначив Деркач.

Він сказав, що пілотний проєкт, у ході якого буде запроваджено тимчасові слоти на перетин кордону автобусами та відмовитися від "живих" черг заплановано на ПП "Ягодин-Дорогуськ".