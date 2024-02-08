"Київтеплоенерго" витратить 30 мільйонів на проєкт встановлення турбіни, подарованої ООН

КП "Київтеплоенерго" 26 січня за результатами тендеру замовило ТОВ "Енерготехпром" проєкт розбудови ТЕЦ-6 за 30,72 мільйона гривень.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Виконавець запропонував залучити субпідрядника ТОВ "ТПС Інжиніринг" на 40% робіт, а експертизу виконуватиме Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Дніпропетровській області.

Очікувана вартість закупівлі складала 32,11 млн грн. Під час аукціону найнижчу ціну 29,22 млн грн запропонувало ТОВ "Терра Проджект", але воно не надало всіх потрібних документів. Отже, переможцем став наступний учасник "Енерготехпром" із ціною 30,72 млн грн. Дорожчим конкурентом було ТОВ "Інжинірингова компанія "Укренерго".

За умовами угоди, до жовтня поточного року розроблять проєктну документацію стадій "Проєкт" і "Робоча документація" для реконструкції ТЕЦ-6.

Йдеться про збільшення встановленої потужності станції шляхом встановлення когенераційної установки електричною потужністю 54 МВт на базі газової турбіни SGT-800 виробництва Siemens Energy AB (Швеція) з улаштуванням фізичного захисту.

Придбання турбіни профінансує Програма розвитку ООН (ПРООН), але проєкт для її встановлення оплачуватиме "Київтеплоенерго" за власний рахунок.

Перша черга передбачатиме встановлення газотурбінної установки та інженерних систем, а друга – встановлення газо-водяного теплообмінника-утилізатора тепла вихлопних газів.

Засновниками дніпровської фірми "Енерготехпром" є Вячеслав Дідінський, Юрій Ремезок і Петро Фішман, а директором – Євген Новицький.

Компанія заснувала запорізьке ТОВ "Енерготехпромавтоматика" разом із запорізьким ПрАТ "Південтрансенерго" Андрія Ковінкіна, Ірини Носік, Руслана Шукліна і Володимира Тахтамишева. Дідінський також володіє дніпровською ТОВ "Фарада" разом з Оленою Новицькою та Ольгою Лосіхіною.

У 2020-2021 роках "Енерготехпром" отримав два підряди ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" щодо доопрацювання існуючої газової системи випробувального стенду на 2,21 млн грн.

Харківським субпідрядником "ТПС Інжиніринг" володіють компанія "Ес Ейч Енерджі Технолоджіс" (Чехія) одесита Сергія Чапліка, а також харків’яни Дмитро Незнамов, Максим Легостаєв і Олександр Асташенков. Донедавна фірма називалась "Теплоелектропроект-Союз", а засновниками були чеська SH Energy Technologies s.r.o., сам Сергій Чаплік та харків’янин Тагір Алмакаєв. Колись партнером останнього по фірмі "Теплоелектропроект-Союз" був одесит Олександр Фрідман, а ще раніше – "Союз Холдинг А.Т." (Люксембург).

Усього з 2016 року "ТПС Інжиніринг" отримав державних підрядів на суму 70,09 млн грн.