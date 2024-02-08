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Тиждень стабільності на міжбанку: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

гривня,курс,валют,долар

Курс гривні залишається стабільним щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 9 лютого, на рівні 37,5707 грн/$, порівняно із 37,5937 грн/$ у четвер.

Водночас курс гривні до євро укріпився на 9 копійок – до 40,4129 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2165) гривня (1542) курс (1495) НБУ (9271) обмін валюти (698)


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