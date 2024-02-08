Тиждень стабільності на міжбанку: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

Курс гривні залишається стабільним щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 9 лютого, на рівні 37,5707 грн/$, порівняно із 37,5937 грн/$ у четвер.

Водночас курс гривні до євро укріпився на 9 копійок – до 40,4129 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.