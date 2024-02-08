Росіяни залишилися без запчастин до китайських авто

У Росії власники китайських автомобілів стикаються з відсутністю деталей для ремонту й змушені чекати, коли їх доставлять у країну, від 3 до 5 місяців.

Про це розповіли російському виданню "Известия" представники автомобільної галузі, передає LIGA.net.

Дефіцит стосується насамперед брендів, які нещодавно продаються в Росії: Changan, Li, Zeekr, FAW та BYD. Трохи краща ситуація з Chery, Geely і Haval. Йдеться про великі запчастини: коробки перемикання передач, задні крила, кузови та елементи салонів.

"Вже п'ять місяців мені не можуть відремонтувати автомобіль, тому що в сервісі, в якому повинні це зробити, немає необхідних деталей", – розповіла власниця Changan UNI-V, яка купила автомобіль в офіційного дилера в липні 2023 року за 2,7 млн руб.

Член правління Спілки автосервісів Ілля Плісов зазначив, що швидкої логістики з Китаю поки що немає.

"І це відбивається на термінах доставлення таких деталей, як КПП, задні крила, тобто тих, що дорого відправляти літаком", – пояснив Плісов.

Проблему з деталями для китайських машин визнають у мережі автосервісів Fit Service (об'єднує понад 300 СТО).

У Росії відкрито близько 2000 дилерських центрів китайських марок. Однак багато брендів досі офіційно не представлені. Через відсутність деталей лагодити китайські автомобілі доводиться за допомогою вживаних запчастин. Частка таких деталей для автомобілів популярних марок вже становить 40% загального обсягу пропозиції.

Як повідомлялося, після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.

За попередніми даними, китайські автоконцерни планують продати у РФ у 2024 році майже 1,2 млн нових легкових автомобілів.