Тайвань зборонив експорт 77 видів сучасних верстатів до Росії

Тайвань додав 77 позицій до переліку високотехнологічного обладнання, експорт якого заборонено до Росії та Білорусі, щоб запобігти використанню тайванських технологій у війні проти України.

Заборона набуде чинності 8 березня, повідомляє тайванське Центральне інформаційне агентство (CNA) із посиланням на заяву Міністерства економіки країни.

Оновлений перелік відповідатиме посиленим експортним санкціям щодо Росії, запровадженим Європейським Союзом, США і Японією, повідомив представник Управління міжнародної торгівлі Тайваню.

До оновленого переліку увійдуть високотехнологічні верстати з числовим програмним управлінням, обробні центри, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати.

Минулого року Тайвань експортував верстати цих 77 видів до Росії на $45 млн, що становило 1,47% від загального обсягу тайванського експорту до РФ.

"Якщо буде виявлено, що верстати з Тайваню експортуються до Росії для виробництва зброї, це може вплинути на готовність німецьких і японських виробників ключових компонентів продавати свою продукцію на Тайвань і, таким чином, вплинути на ланцюг постачання у верстатобудівній промисловості", – зазначає CNA із посиланням на чиновника Міністерства економіки Тайваню.

Він також наголосив, що уряд Тайваню також застеріг тайванські компанії, які постачають продукцію до Туреччини та ОАЕ, від можливого перенаправлення продукції до РФ та Білорусі.

Тим часом Тайванська асоціація виробників верстатів заявила, що розширення санкцій проти експорту обладнання в Росію вплинуть на всю галузь, і вона сподівається, що уряд допоможе підприємствам знайти нові ринки збуту.

Як повідомлялося, раніше видання The Washington Post з'ясувало, що попри масштабні міжнародні санкції Росії вдалося отримати високотехнологічне обладнання з Тайваню для військової індустрії, зокрема, для виробництва бойових БПЛА. Зокрема, російська компанія "Ай Машин Технолоджи" у 2023 році імпортувала обладнання для верстатів з числовим програмним управлінням на суму понад $20 млн.

Одразу після публікації цього розслідування Тайвань запровадив санкції проти російської компанії "Ай Машин Технолоджи".

Нагадаємо, раніше Тайвань вже заборонив експортувати до Росії та Білорусі чіпи, обладнання для виробництва напівпровідників, певні хімічні речовини та ліки.