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Новини
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У "Дії" з’явився сервіс для пошуку укриттів

укриття

Відтепер у застосунку "Дія" можна в кілька кліків знайти найближче укриття, переглянути про нього інформацію та прокласти маршрут.

Як ідеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації, на інтерактивній мапі також можна переглянути адресу, вид, рейтинг, фото укриття та інформацію про доступ, а також дізнатися, скільки людей воно вміщує.

Крім того, у застосунку можна оцінити стан укриття, залишити відгук, повідомити, якщо воно зачинене. Відгуки передадуть до органів місцевого самоврядування, де надалі відреагують і вирішать питання. 

Також є можливість поділитися локацією з родичами або друзями.

Щоб знайти найближче укриття в "Дії":

  • авторизуйтеся в застосунку;
  • натисніть на розділ "Незламність";
  • виберіть категорію "Укриття";
  • натисніть кнопку "фільтрувати", якщо хочете вказати необхідні параметри. Наприклад, ви шукаєте укриття для людей з інвалідністю;
  • виберіть потрібне укриття на мапі, перегляньте інформацію про нього та прокладіть маршрут.

У "Дії" також можна завантажити мапу вашої області. Для цього треба перейти в розділ "Незламність" і натиснути "Завантажені мапи". Це дасть змогу шукати укриття, навіть якщо не буде зв’язку чи інтернету.

У Мінцифри зазначили,що укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в застосунку з міркувань безпеки. Їх адреси можна дізнатися в органів місцевого самоврядування.

Автор: 

Дія (622) укриття (102)


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Подивився туди. Майже всі укриття або у школах або у дитсадках. Віднедавна доступ туди стороннім обмежено. Питання. Навіщо цей популізм?
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08.02.2024 18:30 Відповісти

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