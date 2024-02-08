У "Дії" з’явився сервіс для пошуку укриттів

Відтепер у застосунку "Дія" можна в кілька кліків знайти найближче укриття, переглянути про нього інформацію та прокласти маршрут.

Як ідеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації, на інтерактивній мапі також можна переглянути адресу, вид, рейтинг, фото укриття та інформацію про доступ, а також дізнатися, скільки людей воно вміщує.

Крім того, у застосунку можна оцінити стан укриття, залишити відгук, повідомити, якщо воно зачинене. Відгуки передадуть до органів місцевого самоврядування, де надалі відреагують і вирішать питання.

Також є можливість поділитися локацією з родичами або друзями.

Щоб знайти найближче укриття в "Дії":

авторизуйтеся в застосунку;

натисніть на розділ "Незламність";

виберіть категорію "Укриття";

натисніть кнопку "фільтрувати", якщо хочете вказати необхідні параметри. Наприклад, ви шукаєте укриття для людей з інвалідністю;

виберіть потрібне укриття на мапі, перегляньте інформацію про нього та прокладіть маршрут.

У "Дії" також можна завантажити мапу вашої області. Для цього треба перейти в розділ "Незламність" і натиснути "Завантажені мапи". Це дасть змогу шукати укриття, навіть якщо не буде зв’язку чи інтернету.

У Мінцифри зазначили,що укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в застосунку з міркувань безпеки. Їх адреси можна дізнатися в органів місцевого самоврядування.