Мін’юст подав позов про конфіскацію активів російського пропагандиста Кисельова
Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкцій до російського пропагандиста Дмитра Кисельова.
Згідно із повідомленням міністерства, йдеться про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частиною 1 статті 4 Закону України "Про санкції".
Цей пункт передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
"Дмитро Кисельов є російським телеведучим та пропагандистом, який з 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. З початку повномасштабного воєнного вторгнення російської федерації на територію України продовжує діяльність, спрямовану на виправдання військової агресії росії шляхом поширення пропаганди кремля щодо необхідності "денацифікації" та заперечення існування України як держави", – зазначається у повідомленні.
Як відомо, Кисельову належить розкішна вілла у Коктебелі в окупованому Криму.
Як повідомлялося, раніше Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва.
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але це ж не сон (
3! Рік вже війни незабаром і аж тепер нагадалися як вс..лися - ареш активів?
То можливо потрусити всю русню тут , то і кошти з'являться
не пройшло і 10 років..