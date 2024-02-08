Компанія Кропачова купила ліцензію на вугільне родовище в Донецькій області

ТОВ "Краснолиманське" стало переможцем аукціону з продажу спецдозволу на користування надрами – Шахтоділянка №1 у місті Мирноград Покровського району Донецької області.

Про це свідчать дані на сайті "Prozorro.Продажі", передає LIGA.net.

Торги відбулися 8 лютого. За лот з початковою ціною 2,22 млн грн змагалися три учасники. Ставка ТОВ "Краснолиманське" у розмірі 4 млн грн стала переможною.

Шахтоділянка №1, виділена в межах поля шахти ім. О. Г. Стаханова (пласт k5в), знаходиться на північно-східній околиці Мирнограда.

Вид корисних копалин: кам’яне вугілля.

Спецдозвіл передбачає геологічне вивчення, зокрема дослідно-промислову розробку корисних копалин з їх подальшим видобуванням впродовж 20 років.

ТОВ "Краснолиманське", основним видом діяльності якого є добування кам'яного вугілля, входить до групи компаній "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.

Власник "Укрдонінвесту" (вугільний бізнес та видобуток газу) Віталій Кропачов – уродженець міста Торез Донецької області. У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донецької та Луганської областей України, а у 2017 – шахту "Краснолиманська".

Має активи в машинобудівній, будівельній, транспортній галузях. Також володіє медіаактивами: у 2019 році купив телеканали "Інфо 24", ТВі та "Погода", а в грудні 2021 року – компанію-оператора цифрового мультиплекса "Ера Продакшн", що відповідно до ліцензії має змогу транслювати 12 програм.

Улітку 2022 року Кропачов купив компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу", а у 2023 році на основі заборонених телеканалів "112 Україна" та NewsOne запустив телеканал Ukraine World News.